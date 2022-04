Flüchtlingsstrom bringt Ascherslebener Speisekammer an die Grenzen

In der Speisekammer Aschersleben gibt es Probleme. Der Flüchtlingsstrom bringt die Einrichtung an ihre Grenzen.

Aschersleben/MZ - Eva Dingh Cong ist normalerweise nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Und sie ist es gewohnt, mit Schwierigkeiten umzugehen. Doch seit einigen Wochen kann die Chefin der Ascherslebener Speisekammer nicht mehr richtig schlafen. Die schiere Menge an Menschen, die bei ihr und ihren vier Ein-Euro-Mitarbeitern Hilfe suchen, lässt sie dünnhäutig werden und mitten im Gespräch in Tränen ausbrechen. Denn immer öfter muss sie vor allem ukrainische Familien, die sich neu in der von der Volkssolidarität betriebenen Einrichtung registrieren lassen wollen, einfach wegschicken.