Country-Sänger in Ton verewigt: Warum Hobbykünstlerin Dorothea Theil den Ascherslebener Jens Dammann als Vorlage für eine Skulptur gewählt hat und wo die Figur zu sehen ist.

Figur aus Ton: Ascherslebener Country-Sänger Jens Dammann gibt es auch in klein

Ausstellung in der Bibliothek

Aschersleben/MZ - Auf dem Kopf einen Cowboyhut, in den Händen eine Gitarre. „Dieser Mann ist ein Aschersleber Original“, findet Hobbykünstlerin Dorothea Theil aus Drohndorf. Von wem sie spricht? Jens Dammann natürlich. Der ehemalige SuperSonntag-Mitarbeiter, der jetzt beim VHS-Bildungswerk beschäftigt ist, hat sich in den vergangenen Jahren schon in die Herzen vieler gesungen.