Fällt die Freibad-Saison für Aschersleben ins Wasser?

Bagger soll bei der Suche nach einem Leck an einer der Messwasserleitungen helfen. Was vom Ergebnis der Schachtarbeiten abhängt.

Aschersleben - So richtig Lust auf eine kühle Erfrischung macht das aktuelle Wetter gerade nicht. Vielmehr passt es zur derzeit vagen Aussicht auf eine Badesaison im Ascherslebener Freibad Unter der Alten Burg. Jedenfalls steht immer noch nicht fest, ob in diesem Sommer überhaupt gebadet und geschwommen werden kann. Grund ist ein Defekt. Wahrscheinlich handele es sich um ein Leck an einer Messwasserleitung, erklärt Ballhaus-Techniker Stefan Rade, der auch für die technischen Details des Freibades zuständig ist.