Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer kommen in Aschersleben seit Jahren nicht ins Stadtarchiv oder ins Kriminalpanoptikum, da der Fahrstuhl stillgelegt ist. Doch was sind die Gründe dafür?

Nach etlichen Problemen und Reparaturen wurde der Fahrstuhl im alten Gefängnis in Aschersleben 2019 stillgelegt.

Aschersleben/MZ Der Fahrstuhl im ehemaligen Gefängnis ist stillgelegt – und das schon seit Jahren. In dem historischen Gebäude sind das städtische Archiv und das Kriminalpanoptikum untergebracht. In einer Stadtratssitzung hatte Maik Planert (CDU) das Problem angesprochen und eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt.