Fahndung nach Patienten aus Maßregelvollzug in Bernburg eingestellt

Der geflüchtete Clemens N. befindet sich wieder im Maßregelvollzug in Bernburg.

Aschersleben/Bernburg/MZ - Der geflüchtete Clemens N. befindet sich wieder im Maßregelvollzug in Bernburg. Laut Polizeiinformationen ist er am frühen Montagnachmittag selbstständig in die Einrichtung zurückgekehrt. Zu seinem Motiv habe er dabei keine Angaben gemacht.

Der 26-Jährige befindet sich wegen bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln im Bernburger Maßregelvollzug. Am vergangenen Donnerstag war er bei einem begleiteten Spaziergang aus der Einrichtung geflüchtet. Die Polizei hatte daraufhin die Bürger um Mithilfe gebeten. Die Fahndungsmaßnahmen in der Öffentlichkeit sind nun beendet.