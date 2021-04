„Es gibt hier keine Hotspots wie in großen Städten“

Seeland - Fast wie bei der Börse müssen die Mitarbeiter der Seeland-Stadtverwaltung ständig einen Blick auf die täglichen Inzidenzwerte haben. „Am Sonnabend waren sie ja gesunken, nun aber wieder gestiegen. Jetzt müssen wir bis Donnerstag warten, ob sich etwas ändert“, sagt Seeland-Bürgermeisterin Heidrun Meyer (parteilos) am frühen Montagmorgen. Denn die Zahlen müssen ja an drei nacheinanderfolgenden Tagen einen bestimmten Wert überschritten haben, bevor strengere Corona-Maßnahmen ausgelöst werden. „Es ist ein tagtägliches Betrachten und ein Schauen, was der Landkreis für Anweisungen gibt.“

Klar ist, dass derzeit auch im Seeland von 22 bis 5 Uhr die nächtliche Ausgangssperre gilt, die bei Inzidenzwerten über 100 greift. Ein Plan zur Kontrolle dieser Vorgaben werde gerade mit dem Regionalbereichsbeamten abgesprochen. Aber: „Es gibt hier keine Hotspots wie in den großen Städten, die wir im Blick haben müssten“, sagt Heidrun Meyer. Und findet: „Es gibt schon einen Unterschied zwischen Großstadt und ländlichem Bereich.“ Aber im Moment sei es auch noch recht kühl. Vielleicht werde es anders, wenn die Temperaturen steigen.

Weiterhin keinen spontanen Besucherverkehr im Rathaus

Unverändert bleibe die Regelung, dass das Rathaus der Stadt für den spontanen Besucherverkehr geschlossen ist. „Die Leute holen sich Termine“, sagt die Bürgermeisterin und findet, dass das eigentlich sehr gut funktioniert. „So können wir unsere Bürger weiterhin beraten.“

Wie es bei den anderen städtischen Einrichtungen aussieht, ist im Moment noch nicht ganz geklärt. Der Abenteuerspielplatz bleibe auf jeden Fall weiterhin geschlossen. „Aber bei den gerade erst wieder geöffneten Bibliotheken müssen wir schauen“, gibt Meyer zu. „Das ist ja eigentlich eine Kultureinrichtung.“ Aber sie wolle keinen Alleingang starten und prüfen, wie es in den anderen Kommunen gehändelt werde.

Abwarten, was in den nächsten Tagen passiert

Da die Verantwortung für die Umsetzung der Corona-Maßnahmen vor allem bei den Landkreisen liegt, habe sich der Landrat bereits in einer Videokonferenz mit seinen Bürgermeistern abgesprochen. Auch was Schulen und Kindertagesstätten angeht. „Die Schulen sind ja nun in den Wechselunterricht gegangen, aber die Kindertagesstätten sind unser Part“, erzählt Heidrun Meyer weiter. „Hier müssen wir jetzt abwarten, was die Woche über passiert“, spricht sie die wechselnden Zahlen bei den Neuansteckungen mit dem Coronavirus an.

Denn eine Schließung müsse es erst geben, wenn drei Tage nacheinander die Inzidenzwerte über 165 liegen. „Wir werden sehen, ob und wann wir in die Notbetreuung rüberspringen müssen. Aber die Eltern sollten das im Hinterkopf haben, damit sie sich darauf einstellen können.“ Denn eine Notbetreuung greife wie in der Vergangenheit nur für systemrelevante Berufe der Eltern. Weitere Informationen dazu gebe es auf der Homepage der Stadt Seeland.

Über 60-Jährige müssen sich einen Termin holen - Infos gibt es in Schaukästen

Nicht geschlossen wird übrigens die Impfstation der Stadt, die sich in Gatersleben befindet. „Hier werden derzeit schon die über 60-Jährigen geimpft“, freut sich die Bürgermeisterin. Leiterin Christin Tischendorf-Herm macht aber darauf aufmerksam, dass die Impfberechtigten in dieser Altersgruppe nicht - wie die Über-70- und Über-80-Jährigen - extra angeschrieben werden. „Sie müssen sich selbstständig wegen eines Termines bei uns melden“, sagt die Bürgermeisterin und nennt als dafür nutzbare Telefonnummern die 034741/932-28 und die -31.

Entsprechende Hinweise wurden auch in den Schaukästen der Seeland-Orte ausgehängt. „Es wäre schade, wenn das Impfangebot nicht angenommen wird“, findet die Bürgermeisterin und berichtet davon, dass derzeit noch 100 Impfdosen pro Tag in Gatersleben verwertet werden. Für die Stadt ist es - wie für viele andere auch - gerade keine leichte Zeit, gibt die Bürgermeisterin zu. Ihre Mitarbeiter würden sich abwechseln zwischen der Arbeit in der Verwaltung und der in der Impfstation. „Wir sind eine kleine Verwaltung und da ist das eine große Herausforderung.“ (mz/Regine Lotzmann)