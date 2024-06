Erneuter Einbruch Einbruch in Ascherslebener Montessori-Schule - Täter wurden gefilmt und verfolgt

Am Sonnabend kam es erneut zu einem Einbruch in eine Kindereinrichtung in Aschersleben. Allerdings verlief am Ende wohl alles anders, als von den Tätern kalkuliert. Wie es weitergehen wird.