Ascherslebener Wehr kann größeren Feldbrand am Birkenweg in letzter Sekunde verhindern

Aschersleben/MZ - Die teilweise starken Regenfälle vom Wochenende haben nicht ausgereicht, um die Vegetationsbrandgefahr in der Region drastisch zu verringern. So musste auch die Ascherslebener Feuerwehr am Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr erneut ausrücken, um am Birkenweg in Brand geratenes Grasland und Gebüsch zu löschen.