Kurioser und teurer Diebstahlversuch am Klinikum in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Panzerknacker-Szenen mitten in Aschersleben: Laut Polizei haben am Mittwochmorgen zwei unbekannte Täter versucht, auf ungewöhnliche Art an Geld zu kommen. Demnach wollten sie den Parkscheinautomaten des Parkplatzes am Klinikum in der Eislebener Straße aufbrechen.

Bei dem Versuch rissen sie den Automaten sogar mithilfe eines Abschleppseils aus der Verankerung, sodass er umkippte. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und hat nach Angaben der Polizei sogar über die Sprechanlage des Automaten die Täter angesprochen.

Da der Diebstahlversuch misslang, flüchteten die Unbekannten in einem silberfarbenen Kleinwagen. Einer der Täter hatte sich aber zuvor noch etwas Geld in die Taschen gesteckt.

Am Automaten entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die am Tatort aufgefundene Geldkassette (inklusive Hartgeld) wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.