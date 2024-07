Die Allgemeine Ortskrankenkasse bietet im Juli und August eine Yogaschule im Ascherslebener Stadtpark an. Die Offerte richtet sich an alle – unabhängig von Versicherung und Fitnesslevel.

Aschersleben/MZ - Es ist Freitag, kurz vor 18 Uhr. Der sommerliche Stadtpark in Aschersleben schluckt die Hitze, die alten Bäume spenden angenehmen Schatten. Aus verschiedenen Richtungen kommen Leute und streben der Wiese in der Nähe des Eingangs an der Lindenstraße zu. Einige haben eine gerollte Matte unter dem Arm. Meist sind es Frauen, drei Kinder sind dabei.