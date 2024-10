Aschersleben/MZ. - In der Nacht zum Sonnabend ist erneut in die Sozialstation des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in der Hohen Straße eingebrochen worden, bestätigt ASB-Geschäftsführerin Judith Sattler. Die Täter schlugen Fensterscheiben ein und brachen eine Tür auf, um in das Gebäude zu gelangen. „Dort haben sie Fahrzeugschlüssel aus den Fahrzeugtaschen gestohlen und großes Chaos hinterlassen“, berichtet sie. Schließlich entwendeten sie vier ASB-Fahrzeuge, mit denen sie mutmaßlich durch die Stadt fuhren. Am Sonnabendmorgen konnten ASB-Mitarbeiter bereits zwei der gestohlenen Fahrzeuge ausfindig machen. „Zwei weitere suchen wir noch“, so Judith Sattler am Telefon.

Den Einbruch bemerkt hatten Mitarbeiterinnen der Frühschicht, die 6 Uhr beginnt. Daraufhin habe man sofort die Polizei informiert. Die Polizei sei derzeit unter anderem mit der Spurensicherung und einem Spürhund unterwegs.

Spürhund im Einsatz

Auch in die Halle des Katastrophenschutzes habe es in der Nacht zum Sonnabend einen versuchten Einbruch gegeben. „Dort wurde ein Fenster aufgeschlagen, aber ein Gitter verhinderte, dass die Täter in die Halle gekommen sind“, berichtet Judith Sattler.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art beim ASB. Zuletzt hat es bereits einen Einbruch mit Fahrzeugdiebstahl in der Hohen Straße gegeben sowie einen Einbruch in die Halle des Katastrophenschutzes. „Das macht uns fassungslos“, sagt Judith Sattler.