Aschersleben/MZ - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde auf einem Firmengelände in der Albert-Drosihn-Straße in Aschersleben eingebrochen. Darüber informiert das Polizeirevier Salzlandkreis in einer Pressemitteilung. Um auf das Gelände zu gelangen, hätten die Täter einen Maschendrahtzaun aufgetrennt.

Ziel der Aktion war ein Firmenfahrzeug, das für den nächsten Auftrag bereits mit Werkzeugen und Material beladen war.

Nach dem Öffnen der Abdeckplane über der Ladefläche wurden ein Schweißgerät mit Zubehör, ein Winkelschleifer, Klebstoff und eine unbekannte Anzahl sogenannter Krümmlinge entwendet. Mit einer Transportkarre wurde das Diebesgut bis an den zerschnittenen Zaun transportiert und dort sehr wahrscheinlich auf ein bereitstehendes Transportfahrzeug verladen, heißt es aus dem Revier Salzlandkreis.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.