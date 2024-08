Jeden Tag landen Lebensmittel im Müll, obwohl sie nicht verdorben sind. Über die App „Too good to go“ will nun auch Hoyms Edeka-Marktleiter Stefan Guba Abhilfe schaffen.

Noch ein frisches Brot aus der Backstation: Verkäuferin Katharina Perrey packt gerade die nächste Rettertüte für Edeka Guba in Hoym zusammen. Der Einkaufsmarkt beteiligt sich jetzt auch an der Retter-App „Too good to go“.

Hoym/MZ - Verkäuferin Katharina Perrey holt ein frischgebackenes Brot aus dem Regal und packt es zu Porree, Gurke, Toast und einem Bund Möhren in die Rettertüte. Denn auch der Hoymer Einkaufsmarkt Edeka Guba beteiligt sich nun an der App-Aktion „Too good to go“, was übersetzt so viel wie „Zu gut, um zu gehen“ heißt. „Es ist eine einfache Variante für uns und unsere Kunden, Lebensmittel zu retten“, erklärt Inhaber und Geschäftsführer Stefan Guba den Grund dafür.