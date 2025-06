Seit Montag hat Aschersleben 130 Parkplätze weniger. Grund ist der Bau des neuen Amtsgerichts An der Darre. Wie sieht es dort am ersten Tag der Arbeiten aus? Und wie auf den alternativen Parkplätzen?

Droht Parkplatznotstand in Aschersleben?: So lief der erste Tag der Sperrung An der Darre

Aschersleben/MZ - An der Einfahrt zum Parkplatz An der Darre in Aschersleben hängt am Montagvormittag ein großes Halteverbotsschild. Daneben zwei Hinweise, dass der Parkplatz ab heute gesperrt ist. Zwei Arbeiter montieren die Hinweisschilder auf die Parkscheinautomaten und Schwerbehindertenparkplätze ab. Eigentlich müsste deshalb hier gähnende Leere herrschen. Trotzdem stehen noch zehn Falschparker mit Parkscheiben oder hier ohnehin nicht gültigem Anwohnerparkausweis auf dem Platz.