Dritte Kammer ist an der Reihe

Stadtwerke Aschersleben lassen die letzte von drei Kammern des Hochbehälters an der Arnstedter Warte sanieren. In welchen Zeitabständen dies geschieht.

Aschersleben - Das Trinkwasser für die Ascherslebener kommt aus der Rappbodetalsperre. Und das habe schon vor der Aufbereitung eine sehr gute Qualität, heißt es seitens der Stadtwerke, die dafür sorgen, dass das Wasser jederzeit beim Endverbraucher ankommt. Außerdem wird die Qualität des kühlen Nasses ständig überwacht.

Das Wasser aus dem Harz wird übrigens im Wasserwerk Wienrode zu Trinkwasser aufbereitet. Von dort fließt es zunächst zu einem Hochbehälter bei Endorf, von wo aus es unteranderem auch nach Aschersleben weitergeleitet wird. Hier kommt es im Hochbehälter „Arnstedter Warte“ an, um von dort ins Ortsnetz eingespeist zu werden.

„Das Wasser fließt wie gewohnt“

Gegenwärtig wird hier eine der drei sogenannten Kammern des Hochbehälters saniert. Bagger waren in den vergangenen Tagen dabei, die mit Erde abgedeckte Decke der Kammer freizulegen. Die Decke war in letzter Zeit undicht geworden, erklärt Hardy Pries. Der ist bei den Stadtwerken der für die reibungslose Versorgung zuständige Wassermann. Und er versichert, dass die Qualität des Wassers zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt war. Und auch von den derzeitigen Sanierungsarbeiten würden die Endverbraucher an ihren Wasserhähnen nichts bemerken. „Das Wasser fließt wie gewohnt.“

Immerhin tut der Hochbehälter schon seit Jahrzehnten seinen Dienst. „Gebaut wurde er Anfang der 1970er Jahre“, erklärt Pries. Und der Beton von damals sei auch heute noch in einem sehr guten Zustand. „Beton konnten sie in der DDR“, lacht der Stadtwerke-Mann. Für die sich jetzt in der Sanierung befindliche Kammer sei es die erste Sanierung seit der Inbetriebnahme vor 50 Jahren. Die beiden anderen Kammern habe diese Grundüberholung bereits hinter sich. Auch diesmal wurde mit den Sanierungsarbeiten das Brandenburger Unternehmen Lenz&Mundt Betonsanierung GmbH beauftragt. Bis Anfang August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und die Kammer wieder in Betrieb gehen. „Die Kosten betragen rund eine dreiviertel Millionen Euro“, so Pries.

Übrigens - jede Kammer hat einen Durchmesser von 35 Meter. Der Wasserstand beträgt bei gefülltem Zustand 5,20 Meter, der durch einen ständig geregelten Zufluss konstant gehalten wird. Bis heute werden von der Arnstedter Warte aus gut zwei Drittel der Stadt Aschersleben versorgt. Ein weiterer - kleinerer - Hochbehälter befindet sich im Naherholungsgebiet Auf der Burg. Der Rest kommt von einem direkten Anschluss an die Fernwasserleitung nördlich der Stadt.

Bei Leitungsausfall ist die Versorgung für 5 Tage gesichert

Allein aus dem Hochbehälter Arnstedter Warte mit seinen drei Kammern, die jeweils 5.000 Kubikmeter Wasser fassen, könnte Aschersleben im Falle eines Ausfalls der Zuleitung aus Richtung Endorf bis zu fünf Tage problemlos versorgt werden, so der Stadtwerke-Wassermann. Aufgrund der Höhenlage des Behälters in 185 Meter über Normal kommt das Wasser bei den Verbrauchern in der Innenstadt mit einem Druck von 6 bis 8 bar an. Statistisch verbraucht jeder Ascherslebener 129 Liter Trinkwasser pro Tag. Damit liege die Stadt einigermaßen unter dem Bundesdurchschnitt. Der betrage gegenwärtig nämlich 140 bis 150 Liter, so Hardy Pries.

Auch wenn die jetzt dritte Kammer 50 Jahre auf ihre erste umfängliche Sanierung warten musste, wurde auch sie - wie die beiden anderen Kammern - in regelmäßigen Abständen generalgereinigt. „Alle drei Jahre ist das der Fall“, so Hardy Pries. Und nicht zuletzt werde vor jeder neuen Befüllung alles vom Gesundheitsamt überwacht.