Die steht jedem offen - ohne Einschränkung

Aschersleben/Rathmannsdorf - Maximal könne man 22 Mädchen und Jungen pro Jahrgangsstufe aufnehmen, erklärt Ute Ellert. Aus Aschersleben sei bis jetzt aber noch kein Kind dabei. Allerdings gehöre die älteste Stadt des Landes durchaus zum „Einzugsgebiet“. Sogar der Sitz des Schulträgers, die Schul- & Betreuungs gGmbH als Tochtergesellschaft des Beruflichen Bildungs- und Rehabilitationszentrums (BBRZ), ist hier. Die Schule allerdings nicht, die steht in Rathmannsdorf. Und sie ist eine der kleinsten und jüngsten Schulen, zumindest des Landkreises.

Es ist die staatlich genehmigte „Evangelische Grundschule - Bekenntnisschule - Rathmannsdorf“. Und Ute Ellert ist die Chefin. Seit zwei Jahren. Die Schule - inklusive Hortbetreuung - hat nämlich erst 2019 zum ersten Mal eine erste Klasse eingeschult. So dass derzeit eine erste und eine zweite Klasse unterrichtet werden. Erst mit der Einschulung 2022 wird man alle Grundschulklassenstufen komplett an Bord haben.

Aber auch dann dürfte es hier noch vergleichsweise familiär zugehen. Eine Voraussetzung dafür bietet schon das auf dem Gelände der BBRZ-Akademie gelegene und großzügig gestaltete Umfeld mit Sportanlagen, Gärten, Gewächshaus und jede Menge Natur.

Anmeldung per Anruf oder Mail

Gegenwärtig bereitet sich die Schule auf zwei sogenannte Kennenlerntage vor. Dabei handelt es sich mehr oder weniger um nichts anderes als den Tag der offenen Tür. Allerdings unter Corona-Bedingungen. Deshalb stehen den interessierten Eltern nur 30 Minuten zum Kennenlernen der Schule zur Verfügung, so Schulleiterin Ellert. Allerdings finde dieses Kennenlernen im tatsächlichen Leben und nicht etwa virtuell vor dem Bildschirm statt. Dazu eingeladen seien die Eltern potenzieller Schüler am 27. und 28. April. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 039262/693990 oder per Mail an die Adresse: schulleitung@grundschule-rathmannsdorf.de möglich.

Übrigens - die Angehörigkeit zur evangelischen Kirche oder einer anderen Konfession sei keine Voraussetzung für den Besuch der Grundschule in Rathmannsdorf, erklärt deren Chefin. Vielmehr verstehe man sich als christliche Gemeinschaft in ökumenischer Offenheit, heißt es in einer Informationsbroschüre. Und weiter: „Die Schule und der Hort stehen grundsätzlich jedem Kind offen, unabhängig von seiner ethnischen oder sozialen Herkunft, seinen Begabungen und Talenten.“ Und tatsächlich seien von den derzeitigen Schülern die meisten konfessionslos, so Ute Ellert.

Welche Besonderheiten die die Schule aufweisen kann

Trotzdem bleiben eine Reihe von Besonderheiten, die die Rathmannsdorfer Schule ausmachen. Dazu gehören neben einer wöchentlichen Doppelstunde Religion auch die Einschulungsfeiern und Zeugnisübergaben, die immer in der Kirche stattfinden. Und natürlich pflege man beste Kontakte zur EKD, zur Landeskirche und nicht zuletzt zur Kirchgemeinde Rathmannsdorf, die ihrerseits die Schule unterstützen, erklärt Ellert.

Zu einigen anderen Besonderheiten gehöre auch das Fach Englisch, das ab der 1. Klasse unterrichtet wird. Genau wie ein vergleichsweise großer Anteil an sogenannter Freiarbeit während des Schulalltages und das Lernen in der Natur. Und - für viele Eltern nicht unwichtig, wie die Schulleiterin weiß - das Schulessen werde nicht von weit her angeliefert, sondern vom benachbarten BBRZ zubereitet.

Angebote auch für die Freizeit

Punkten wollen die Rathmannsdorfer auch mit dem Angebot einer Hortbetreuung vor dem Unterricht und am Nachmittag. Außerdem können sich die Schüler in drei unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften engagieren. So sei trotz der Corona-Pandemie die AG Fußball derzeit einmal in der Woche am Start, während der Tanzkurs noch eine Weile pausieren muss. Dafür freuen sich schon mal die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler, wenn sich in den nächsten Tagen endlich die Theatergruppe - allerdings noch auf der „Freilichtbühne“ - trifft. (mz/hv)