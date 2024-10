Mehrere Jahre nach dem Umzug in das Gebäude an der Güstener Straße kann sich die Ascherslebener Pestalozzischule nun über ihr neues Schullogo an der Hauswand freuen – und über eine Auszeichnung.

Aschersleben/MZ - Der Schulhof der Pestalozzischule ist gut gefüllt am Donnerstagvormittag: Schüler, Eltern, Lehrer. Viele von ihnen richten gespannt den Blick nach oben, und das aus gutem Grund. Nachdem die Förderschule 2021 in das ehemalige Gebäude der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule an der Güstener Straße gezogen ist, kann nun endlich das Schullogo an der Hauswand angebracht werden.