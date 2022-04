Das ist goldener Boden im Salzlandkreis

Aschersleben - Die Kauf- und Pachtpreise für Ackerland im Salzlandkreis haben sich im vergangenen Jahr weiter verteuert. So wechselten die 202 gehandelten landwirtschaftlichen Nutzflächen für einen mittleren Preis von 25.400 Euro je Hektar den Eigentümer. Das sind 600 Euro mehr als 2019. Teurer war der Boden in Sachsen-Anhalt im Durchschnitt nur noch in Magdeburg (31.100 Euro). Gestiegen ist im Jahresvergleich auch der Pachtzins im Salzland, nachdem er sich in den drei Dürrejahren zuvor auf ähnlichem Niveau bewegt hatte. Im Median wurden 490 Euro pro Hektar verlangt - gegenüber 2019 ist das eine Steigerung von satten zwölf Prozent.