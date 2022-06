Daniel Rausch ist 57 Jahre alt • geboren in Gotha • lebt in Staßfurt • ist seit 2016 Mitglied des Landtages • ist Gesellschafter der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie • in seiner Freizeit geht er gern Angeln, Schwimmen oder ist mit dem Fahrrad unterwegs

Politisch sei er schon als Schüler interessiert gewesen, sagt Daniel Rausch. Damals in Tambach-Dietharz, wo der gebürtige Gothaer aufgewachsen ist und die Polytechnische Oberschule besucht hat. Er habe dann aber gemerkt, dass seine Meinung im Staatsbürgerkundeunterricht eigentlich gar nicht gefragt war, sondern eher die, die die Lehrer hören wollten. Auf die Schule folgte die Ausbildung zum Werkzeugmacher und eine dreijährige Armeezeit in Neu Brandenburg. Zurück in Thüringen wurde geheiratet, und später wurden vier Kinder geboren, erzählt der 57-Jährige. Nach der Wende zog die Familie nach Bayern. Der Weg zurück nach Mitteldeutschland - nämlich nach Staßfurt -, startete mit dem Kauf einer maroden Gründerzeitvilla. Vier Jahre habe es gedauert, um sie meist an den Wochenenden in Eigeninitiative herzurichten. Das habe viel Arbeit, aber auch viel Spaß gemacht. Und als CNC-Programmierer fand Rausch in Magdeburg auch einen neuen Job.