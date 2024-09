Der Eisenbahnclub Aschersleben feiert seinen 60. Geburtstag mit einem verkehrshistorischen Wochenende. Was es dabei alles zu entdecken und erleben gibt und was Besucher sagen.

Dampflok aus dem Erzgebirge ist der heimliche Star beim Lokschuppenfest in Aschersleben

Veranstaltung in Aschersleben

Aschersleben/MZ. - Laut hupend warnt der Lokführer Ivo Schmoll von der „Press“ aus dem Erzgebirge vor der bevorstehenden Abfahrt. Gerade hat er einen Trupp Besucher aus dem Führerstand entlassen. Jetzt muss er aber erst einmal Wasser tanken. Neun Kubikmeter benötigt die Normalspur-Dampflok für eine sechsstündige Tippel-Tappel-Tour. Das Wasser steht in einem Tankwagen bereit. Zum Auffüllen muss er auf dem Bahngelände in Aschersleben zunächst erst einmal über die Drehscheibe. Ein Spektakel, das sich am Sonnabendnachmittag viele Ascherslebener und ihre Gäste nicht entgehen lassen.