Dachsanierung auf Burg Freckleben wird teurer

Freckleben/Aschersleben - Pilze und Nagekäfer haben die Finanzplanung durcheinander gebracht. Die Arbeiten am Dach des ehemaligen Futterstalls der Burg Freckleben werden teurer. Deshalb ist der Finanzausschuss des Stadtrates dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt und hat einer überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 45.000 Euro zugestimmt.

Das Geld wird nicht zusätzlich verbraucht, sondern es handelt sich um frei werdende Eigenmittel, wie Dezernentin Julia Rippich den Stadträten erklärte. Denn eigentlich sollte auch im Dorfgemeinschaftshaus Schackstedt Hand angelegt werden.

„Doch weil sich die Kindertagesstätte im Haus befindet, sind Teile der Maßnahme über das Leader-Programm nicht förderfähig“, so die Dezernentin. Deshalb müsse nun neu geplant werden. Die Dachsanierung an der Burg Freckleben ist in vollem Gange. Insgesamt waren dafür Kosten in Höhe von 120.000 Euro eingeplant, 75 Prozent davon werden aus dem Programm Dorferneuerung und Entwicklung gefördert.

Sachverständiger entdeckte Schäden im Dachstuhl, verursacht durch Pilze und Käfer

Als ein Sachverständiger die Holzbauteile untersuchte, musste er erhebliche Beschädigungen an der tragenden Konstruktion des Dachstuhls und der Deckenbalken feststellen. Verursacht wurden die Schäden von Pilzen und Käfern. Auch Feuchteschäden an den Sparren sind beim Herunternehmen der alten Dacheindeckung festgestellt worden.

Bevor das Dach neu eingedeckt werden kann, müssen die Schäden an den tragenden Teilen behoben werden. Aufgrund der Mehrkosten hat die Verwaltung einen Antrag auf eine höhere Zuwendung gestellt, einen Änderungsbescheid gibt es jedoch noch nicht. (mz)