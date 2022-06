Corona-Impfung bei Tierarzt und Zahnarzt? - Was Mediziner aus Aschersleben dazu sagen

Aschersleben/MZ - Jürgen Krügel kann sich durchaus vorstellen, Menschen gegen Covid-19 zu impfen. Die Kompetenz sei jedenfalls vorhanden. Grundsätzlich sei er dazu auch bereit. Der promovierte Tierarzt betreibt im Ascherslebener Ortsteil Westdorf eine Kleintierpraxis. Spritzen zu setzen gehört für ihn zum Tagesgeschäft - wenn bisher auch ausschließlich bei seinen vierbeinigen oder gefiederten Patienten. Er selbst interpretiert den Vorstoß der Politik, unter anderem auch Tierärzte in das Impfgeschehen gegen Corona einzubeziehen, so, dass die in den Impfzentren und Impfstationen mithelfen. Weniger, dass die Impfwilligen in die Tierarztpraxis kommen, um sich die Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung abzuholen. Im letzteren Fall wäre vor allem die Dokumentation der Impfungen nicht ganz einfach. Wahrscheinlich würde dieser bürokratische Teil viel mehr Zeit in Anspruch nehmen als die Impfungen selbst. Außerdem fehle es dafür derzeit an den technischen Voraussetzungen, wie speziellen Computerprogrammen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<