Am 6. Juni findet im Dorfgemeinschaftshaus Nachterstedt das MZ-Wahlforum mit den Bürgermeisterkandidaten der Stadt Seeland statt. Schon jetzt können Fragen gestellt werden.

Seeland/MZ - Robert Käsebier und Mario Lange (beide parteilos) haben eine Gemeinsamkeit. Beide wollen neuer Bürgermeister der Stadt Seeland werden. Exakt 6.658 Wahlberechtigte (Stand 10. Mai 2023) sind aufgerufen, am 18. Juni über den neuen Chef im Nachterstedter Rathaus zu entscheiden, denn Noch-Amtsinhaberin Heidrun Meyer (parteilos) tritt nach zwei Amtsperioden nicht noch einmal an.

Wenige Wochen vor der Wahl geht der Kampf um den Platz im Rathaus nun in die entscheidende Phase. Die Kandidaten präsentieren sich an ihren Wahlkampfständen oder sind im Seeland unterwegs, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Am Dienstag, 6. Juni, 18 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus in Nachterstedt das MZ-Wahlforum mit den Kandidaten statt. Sie können dabei sein und vor Ort Ihre Fragen stellen. Oder Sie senden uns vorab Ihre Fragen. Das ist per E-Mail unter [email protected] oder als private Nachricht über die Facebook-Seite der MZ Aschersleben möglich.

Das Forum gibt Ihnen als Wähler die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Kandidaten zu verschaffen. Wer am 6. Juni nicht vor Ort dabei sein kann, kann das Wahlforum auch im MZ-Livestream verfolgen.