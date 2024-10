Die erste Ausgabe von „Schloß Hoym sucht den Superstar“ kommt beim Publikum blendend an. Worauf sich der Sieger des Gesangswettbewerbs freuen kann.

Hoym/MZ - Schlager, Pop und Volksmusik: 16 Bewohner der Schloß Hoym Stiftung haben all ihren Mut zusammengenommen und sich auf die Bühne getraut, denn sie sind die Teilnehmer der ersten Ausgabe von „Schloß Hoym sucht den Superstar“. Superstars in Hoym? Richtig gehört! „Der Arbeitskreis Kultur hat sich für die Bewohner etwas Neues ausgedacht – einen Gesangswettbewerb, ähnlich wie bei ’Deutschland sucht den Superstar’“, erklärt Melanie Prippe, Sachbearbeiterin in der Verwaltung und Mitglied im Arbeitskreis Kultur.