Bühne in der Orangerie im Bestehornpark brennt

In Aschersleben hat die Bühne der Orangerie gebrannt. Feuerwehrleute löschen das Feuer.

Aschersleben/MZ/gin - Dort, wo vor Jahren die vier Meter große hölzerne Orange komplett abgebrannt ist, mussten die Ascherslebener Feuerwehrleute an diesem Sonntagnachmittag ein weiteres Feuer löschen. Dieses Mal brannte die Bühne in der Orangerie im Bestehornpark.

Wie die Feuerwehr berichtet, habe das Laub unter den hölzernen Bühnenbrettern gebrannt. Da die Kameraden nicht anders an Holz und Laub herankamen, lösten sie eine der Dielen, die inzwischen auch von der Unterseite her glimmten. Der Brand war daraufhin nach kurzer Zeit gelöscht. Im Einsatz waren neun Feuerwehrleute und ein Löschgruppenfahrzeug.

Das Feuer im Jahr 2019 war da weitaus dramatischer. Damals hatten Unbekannte das Kunstobjekt - eine zum Klettern gedachte Holzorange - einfach abgefackelt. Mehr als zwei Stunden brauchten die Kameraden in dieser Julinacht, um die Flammen endgültig zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf die Bäume an der benachbarten Montessorischule zu verhindern. Das Holz des Spielgerüstes sei wie Holzkohle abgefackelt, so die Wehr damals.

Verbrannt war mit der Holz-Orange auch ein beliebtes Andenken an die Landesgartenschau, die jetzt ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert hätte.