Bei Dachdeckerarbeiten kommt es am Mittwochnachmittag im Nachterstedter Novelis-Werk zu einem Brand, dessen Rauchwolken schon von weitem zu sehen sind. Menschen werden nicht verletzt.

Augenblicke des Schreckens: Dicker Rauch und Explosionen bei Novelis in Nachterstedt

Nachterstedt/MZ - Dicke schwarze Rauchwolken quälen sich am Mittwochnachmittag über den Himmel und sind schon von Aschersleben und Halberstadt aus zu sehen. Der Knall von Explosionen zerreißt die Luft. Im Aluminium-Werk Novelis in Nachterstedt steht das Dach der Glüh- und Lackanlage in Flammen.