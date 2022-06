Brachland steht an Ascherslebener Froser Straße in Flammen

Die Feuerwehr hatte den Brand in der Froser Straße schnell unter Kontrolle.

Aschersleben/MZ/kb - Die Ascherslebener Freiwillige Feuerwehr ist am Freitagmittag zu einem Flächenbrand an der Froser Straße gerufen worden. Zwischen der ehemaligen Schule und einem Garagenkomplex stand eine Fläche von etwa 50 mal 50 Metern in Flammen.