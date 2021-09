Betrunkener 20-Jähriger zieht beim Streit in Aschersleben ein Messer

Aschersleben/MZ - Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Polizei eine Körperverletzung mit einem Messer gemeldet, die sich in der Konstantin- Ziolkowski- Straße ereignet hatte. Bei Eintreffen der Polizei konnte ein 20-jähriger Ascherslebener angetroffen werden, der nach kurzer Flucht ergriffen werden konnte. Auf der Flucht warf dieser noch ein Messer weg, das später aufgefunden und sichergestellt werden konnte.

Weiterhin wurde der 20-jährige Geschädigte angetroffen, der glücklicherweise nur eine oberflächliche Schnittverletzung am Unterbauch davontrug. Der Geschädigte war in Begleitung von sechs weiteren Jungerwachsenen, alle gaben übereinstimmend an, dass sie, nach einem Gaststättenbesuch, auf dem Weg nach Hause waren. Dabei trafen sie auf den späteren Beschuldigten, der sie zunächst verbal attackierte. Der Beschuldigte näherte sich dem Geschädigten und stach ihm mit einem Messer in den Bauch. Als einer der Begleiter die Polizei rief, ergriff der Beschuldigte die Flucht.

Der Beschuldigte wies einen Atemalkoholwert von 1,78 Promille auf, nach der Aufnahme der Strafanzeige wurde er zunächst vor Ort entlassen.