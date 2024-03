Beim Tag der offenen Tür der Berufsbildenden Schule Wema in Aschersleben ist ein neuer Schriftzug ein Magnet. Was Ex-Schüler und Teilnehmer der ersten Ausbildermeile sagen.

Berufsbildende Schule gibt in Aschersleben Einblick in Ausbildungsalltag

Aschersleben/MZ - Fast einen Meter hoch steht der Schriftzug „Wema“ - aus Stahl gefertigt - in der Metallwerkstatt der Berufsbildenden Schule Wema in Aschersleben. In den nächsten Wochen soll das zweifach angefertigte neue Logo an den Eingängen der beiden Schulstandorte in Aschersleben und Staßfurt seinen neuen Platz finden. Beim Tag der offenen Tür ist das Logo schon mal ein Blickfang in der Metallwerkstatt.