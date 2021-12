Begegnung zwischen Wolfenbüttel und Aschersleben verspricht Spannung

Aschersleben/MZ - BVB gegen FC Schalke 04, HSV gegen St. Pauli oder Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96: Derbys haben immer eine besondere Symbolik.

An diese reicht das, seit voriger Saison anstehende, A-36-Derby noch nicht. Allerdings bestanden immer wieder Freundschaften zwischen dem Wolfenbütteler und Ascherslebener Basketball. Eine besondere Symbolkraft dürfte das Derby in diesem Jahr hinzugewinnen. Denn mit Tigers’ Trainer Thorsten Weinhold steht nun das langjährige Gesicht des Wolfenbütteler Basketballs auf der gegnerischen Seite. Dabei trifft er nicht nur auf Spieler, die er lange Zeit auf ihrem sportlichen Werdegang begleitete, sondern auch auf seinen Sohn Kai Globig. Die Begegnung zwischen dem Tabellenletzten Wolfenbüttel und dem Playoffs-Kandidaten Aschersleben am Samstag im Ballhaus verspricht Spannung, denn zugleich soll 2021 mit weißer Heimweste beendet werden.

Unter schlechten Vorzeichen treten allerdings beide Teams an. So taten sich die Aschersleben Tigers am vergangenen Spieltag in beiden Partien schwer, Körbe zu versenken und offensiv interessanten Basketball zu zeigen. Hinzu kommt die Niederlage in Braunschweig, die sie noch zu verdauen haben. Doch genauso motiviert, wie die Hausherren sind, diese Niederlage wiedergutzumachen und ihre heimische weiße Weste zu wahren, genauso wollen sich die Wolfenbütteler aus dem Tabellenkeller herauskämpfen. Dies bewiesen sie bereits im vergangenen Spiel gegen die TSV Neustadt temps Shooters, denen sie 36 Minuten standhielten, dann einbrachen und eine 72:93-Heimniederlage verkraften mussten.

Das junge Team, das mit einigen Routiniers, die Thorsten Weinhold lange auf ihrem Weg begleiten durfte, bestückt ist, strebt den Klassenerhalt an. Angeführt wird der Kader dabei vom Guard-Trio Anish Shada (18,1 Punkte, 4,8 Rebounds pro Partie), David Röll (11,1 Punkte) und Weinholds Sohn Kai Globig (8,2 Punkte), der zuletzt in bessere Form fand. Auf Erfahrungen aus der 2. Bundesliga ProB können sowohl Topscorer Shada sowie Globig, der dort als junger Spieler für die damaligen Herzöge auflief, verweisen.

Thorsten Weinhold: „Die Wolfenbütteler haben sich vor der Saison im Aufbau extrem verstärkt. Nicht verwunderlich, dass es, trotz der Tabellensituation, eines der gefährlichsten Teams von der Dreipunktelinie ist.“

Auf dem Flügel wird das angriffslustige Trio durch den ebenso wurfsicheren Routinier Elias Güldenhaupt (14,7 Punkte, 6 Rebounds) und Neuzugang Emilio Arellano (9,2 Punkte, 5,1 Rebounds) verstärkt. „Der Mexikaner Arellano spielte in seiner Heimat bereits als Profi. Seine Dynamik und schnellen Bewegungen können jeden Gegner vor Probleme stellen“, erläutert Ascherslebens Coach dessen Gefährlichkeit. Ein Wiedersehen für Weinhold gibt es zudem mit Till Jeske und Oliver Hahn (8,1 Punkte, 5,9 Rebounds), die als weitere Routiniers mit Bundesligaerfahrung zwar weniger in der Statistik, aber vor allem mit Ruhe und Erfahrung punkten. Gerade um Hahns Qualitäten weiß Weinhold nur zu gut. Zuletzt lief der Big Man nicht auf, weshalb hinter seinem Einsatz noch ein Fragezeichen steht.

Auch wenn der Tabellenletzte empfangen wird, mahnt der Headcoach der Aschersleben Tigers: „Wir werden hoffentlich wieder mit einem weitgehend kompletten Kader das Heimspiel, das nicht als Selbstläufer angesehen werden darf, bestreiten. Unsere Jungs müssen einmal mehr eine gute Leistung abrufen, um das Jahr daheim ungeschlagen abzuschließen.“ Auch wenn Weggefährten, Freunde, gar Familie mit der gegnerischen Mannschaft zu Gast in der neuen sportlichen Heimat Weinholds sind, soll die weiße Weste dennoch gewahrt werden. Das Wiedersehen mit seinem alten Team sollte nicht über seinen Ehrgeiz hinwegtäuschen, denn am Ende sind Derbysiege doch fast die schönsten Erfolge.

Damit dies auch gelingt, freuen sich die Tigers am Samstag ab 19.30 Uhr über lautstarke Unterstützung von den Rängen. Der Einlass erfolgt nur noch unter der 2G-Regelung bei Vorlage eines gültigen Impfdokuments oder eines Genesenennachweises. Etwaige Verschärfungen der Regeln können vorbehaltlich einer neuen Verordnung kurzfristig erfolgen.