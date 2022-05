Bahn investiert sechsstellige Summe in den Bahnhof Aschersleben

Aschersleben/MZ - Die Wände in der Unterführung des Ascherslebener Bahnhofes sind kaum wiederzuerkennen. 2012 hatte sich hier der Graffiti-Künstler Tino Grobe austoben dürfen. Seine Arbeiten kamen an. Doch in den letzten Jahren wurden diese Bilder immer mehr von weniger schönen Graffiti verdrängt.

Nun sind die Wände wieder strahlend hell, in einem feinen Gelbton gehalten. Wie 2010 nach der Fertigstellung der zur Laga verlängerten Unterführung zum Parkplatz. Mitarbeiter der Ascania Maler GmbH aus Aschersleben rollern eine Graffitischutz-Imprägnierung auf die bereits gestrichenen Wände. Sie soll es künftig leichter machen, mögliche neue Verunzierungen zu entfernen.

„Schade um die Arbeitszeit“, kommentiert eine Passantin kopfschüttelnd. „Die kotzen hier alles voll, die schmeißen die Flaschen rum, dann kommen FC Magdeburg und HFC …“ Petra Knibbiche kommt zwar nur ab und zu durch die Unterführung, doch sie findet, „hier müssten versteckte Kameras her, dass sie die erwischen“.

Damit die Täter überführt werden können. „Das sind Monster, die sowas machen“, findet die Ascherslebenerin. Die Täter müssten ihre Schmierereien anschließend selbst wegmachen, wünscht sie sich. „Das wäre super.“

In der frisch gestrichenen Unterführung des Bahnhofes tragen Maler eine Grafitti-Schutzschicht auf. Foto: Detlef Anders

Doch für die Bahn ist es zunächst wichtig, dass die Bahnhöfe ihr mitunter wieder anhaftendes Schmuddelimage mit frischer Farbe ablegen. Seit einigen Wochen zieren deshalb Baugerüste das Bahnhofsgebäude.

„In Aschersleben werden derzeit die Nordfassade und die Giebel des Empfangsgebäudes malermäßig instandgesetzt“, erklärt Jörg Bönisch, Pressesprecher der Deutschen Bahn. Die Arbeiten an der Fassade des Gebäudes werden voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein.

Darüber hinaus wurden neue Sitzbänke montiert und eben die Personenunterführung gestrichen. „Insgesamt haben der Bund und die Deutsche Bahn 200.000 Euro investiert“, erklärt Jörg Bönisch.

Rund 50 Haltepunkte und Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt werden 2021 modernisiert

Aschersleben verdankt dies der Neuauflage des „Sofortprogramms Bahnhöfe“ der Deutschen Bahn und des Bundesverkehrsministeriums. Mit Geld aus dem Konjunkturprogramm des Bundes renoviert die Bahn in diesem Jahr 1.000 Bahnhöfe. Sie setzt damit ihre Offensive für komfortablere und schönere Stationen fort, hatte die Bahn im Mai in einer Pressemitteilung erklärt.

Rund 50 Haltepunkte und Bahnhöfe im Land werden in diesem Jahr von der Bahn mit finanzieller Unterstützung des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt modernisiert. Wie die Bahn im August mitteilte, sollen sie „heller und freundlicher werden“.

Neben den Hauptbahnhöfen in Dessau, Halle, Magdeburg und Stendal sind auch mittlere und kleinere Stationen wie Aschersleben, Köthen, Quedlinburg, Wegeleben oder Schönebeck darunter.

„ Wir unterstützen damit unseren Mittelstand: Maler, Gerüstbauer, Elektroinstallateure und weitere heimische Handwerksbetriebe.“ Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)

In den Bahnhöfen werden meist neue Wand- und Bodengestaltungen, leichtere Informations- und Orientierungsmöglichkeiten und bequemere Sitzmöbel realisiert. „Für eine bessere Energiebilanz rüstet die DB vielerorts die Bahnhofsbeleuchtung auf LED um“, heißt es. Das klare Ziel sei, „mehr Menschen für das umweltfreundliche Verkehrsmittel Bahn zu gewinnen, um die Mobilitäts- und Klimawende weiter voranzutreiben“.

In der Pressemitteilung wird auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zitiert: „Attraktive Bahnhöfe, starkes Handwerk, sichere Arbeitsplätze. Das ist der Kern unseres Sofortprogramms. Wir fördern bundesweit kleine Maßnahmen mit großer Wirkung und unterstützen damit unseren Mittelstand: Maler, Gerüstbauer, Elektroinstallateure und weitere heimische Handwerksbetriebe können sofort loslegen. Gewinner sind die regionalen Unternehmen und die Bahnkunden.“

Neue Bänke laden in der Bahnhofshalle zur Pause ein. Foto: Detlef Anders

Zumindest in Aschersleben kommt das bei den Malern auch an. Selbst wenn Petra Knibbiche fürchtet, dass die Arbeiten nicht lange in diesem Zustand zu sehen sein werden.

„Es ist ein gewollter Konjunkturimpuls, der gleichzeitig allen Bahnnutzern zugutekommt“, erklärte Uwe Neumann, Leiter des Regionalbereichs Südost bei der DB Station und Service AG in einer Mitteilung. „Mit dem ersten Sofortprogramm 2020 haben wir gezeigt, dass wir unsere Stationen zügig fit machen. Jetzt vervielfachen wir unseren Einsatz und zünden den Renovierungsturbo“, hat er im August gesagt.

2020 hatte der Bund darüber 40 Millionen Euro bereitgestellt, in diesem Jahr immerhin 120 Millionen. Außerdem werden über eine Rahmenvereinbarung zwischen der DB Station und Service AG und dem Land bis 2022 für 70 Millionen Euro Bahnsteige und deren stufenfreie Erreichbarkeit ausgebaut.