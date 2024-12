Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag zwei Hütten auf dem Ascherslebener Weihnachtsmarkt aufgebrochen, zwei Mikrofone und ein Tablet gestohlen.

Aschersleben/MZ - Bislang noch unbekannte Kriminelle haben in der Nacht zum Dienstag zwei Hütten auf dem Ascherslebener Weihnachtsmarkt aufgebrochen und zwei Funkmikrofone sowie ein Tablet entwendet. Als versuchter Einbruch ist sicher auch die Beschädigung einer Scheibe am Tor zum Ascherslebener Museum zu werten. Dieser Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr.