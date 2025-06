Ein Jahr lang sammeln die Mitarbeiter des Vliesherstellers Magnera in Aschersleben ihre Pfandflaschen, um das Geld für einen guten Zweck zu spenden. Wer sich jetzt über einen Scheck freuen konnte.

Ronny Stark übergibt den Spendenscheck an Andrea Michael vom Frauen- und Kinderschutzhaus in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Die Pfandflaschen, die sich über Monate beim Vlieshersteller Magnera – früher Berry – in Aschersleben ansammeln, landen nicht im Container – sondern werden zum Zeichen gelebter Solidarität. Ein Jahr lang sammeln die Mitarbeiter ihre Leergutflaschen, mit dem Ziel, den Erlös einem guten Zweck vor Ort zugutekommen zu lassen. Am Donnerstag überreichen Werkleiter Ronny Stark und Personalleiterin Katharina Kumerowska den Erlös der Aktion – einen 500-Euro-Scheck – an das Frauen- und Kinderschutzhaus Aschersleben des Internationalen Bundes (IB).