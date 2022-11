Ascherslebener Schüler setzen sich literarisch mit Krieg auseinander

Aschersleben/MZ - Der Präsident sitzt in seinem Bunker, geschützt vorm Krieg, an dem er alles andere als unschuldig zu seien scheint. „Im Präsidentenpalast war es nicht mehr sicher genug für ihn gewesen, seit Kriegsbeginn befand er sich in einer Festung unter der Erde“, heißt es in dem Text des Autors Carl Christian Elze.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.