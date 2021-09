Ascherslebener Kaufmannsgilde hat zum bunten Straßen- und Familienfest eingeladen

Aschersleben/MZ - Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Pünktchen“ waren besonders pünktlich. Zumindest waren sie die Ersten, die die Angebote im Rahmen des Familienfestes der Ascherslebener Kaufmannsgilde am gestrigen Dienstag zu genießen wussten.

Auf dem Markt hatte unter anderem gleich ein großes Hüpfburg-Piratenschiff festgemacht, während auf dem Holzmarkt ebenfalls ausgiebig gehüpft werden konnte. Dazu hatte der Jugendverein Elf einen Stand aufgebaut. Hier gab’s die ebenfalls bei den jüngsten Besuchern beliebten Tattoos. Natürlich nicht gestochen, sondern gemalt und abwaschbar.

„Das Fest ist ein Beitrag zur Belebung der Ascherslebener Innenstadt“

Auch die „Sonnenkäfer“, wie sich die jüngsten Kindergartenkinder der Kita „Pünktchen“ in der Schillerstraße nennen, ließen sich nicht lange bitten. Es sei der erste große gemeinsame Ausflug, sagt Erzieherin Christin Helmecke. Darauf hätten sich alle natürlich schon seit Tagen gefreut. Und auch das Wetter passe nach dem großen Regen.

Und dann betätigten sich alle als kleine Künstler. Die Taubenstraße war extra zu einem Freiluftatelier erklärt geworden. Da dauerte es nicht lange, bis die ersten bunten Sonnen, Bäume, Sterne, Fabeltiere und andere Kreide-Motive auf dem Pflaster leuchteten. Die Pflastermalerei gehört von Anfang an zu diesem Familienfest, hatte schon im Vorfeld der diesjährigen Ausgabe Gilde-Chef Martin Lampadius erklärt.

Ein Leuchtturm zum Hüpfen! Toll! Foto: Frank Gehrmann

Überhaupt: Das Familien- und Straßenfest ist im Terminkalender der Kaufmannsgilde inzwischen eine feste Größe. Finanziert wird es vor allem aus dem ebenfalls schon traditionellen Verkauf der Ascherslebener Weihnachtskalender, der in diesem Jahr übrigens ab Anfang November angeboten werde. „Das Fest ist ein Beitrag zur Belebung der Ascherslebener Innenstadt“, so Lampadius. Ein weiteres Event stehe bereits am 12. September auf dem Programm. Dann lädt die Gilde von 14 bis 18 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Gleichzeitig macht das Streetfood-Festival in Aschersleben Station, und es findet der Tag des offenen Denkmals statt.

Ein ganz besonderes Erlebnis war das Fest auch für die Kita-Kinder der großen Gruppe aus Mehringen. „Wir sind nämlich mit dem Zug nach Aschersleben gekommen“, erzählt Erzieher Marcel Karius.