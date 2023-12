Heiligabend herrscht in der Notfallaufnahme in Aschersleben wenig Feststimmung. Denn es gibt gut zu tun. Doch nicht jeder Fall ist wirklich dringlich.

Retter in der Not: Auch über die Feiertage herrscht in Ascherslebener Notfallaufnahme Hochbetrieb

Aschersleben/MZ - Dass Weihnachten ist, erkennt man auf den ersten Blick nur an zwei Dingen: am geschmückten Tannenbaum im Wartebereich und an der Wichtelmütze, die sich eine Mitarbeiterin über den Kopf gestülpt hat. Ansonsten: Keine Spur von Feiertagsstimmung in der Notfallaufnahme des Ameos-Klinikums in Aschersleben.