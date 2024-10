Sachspenden für die diesjährige Ascherslebener Weihnachtsbörse in der Alten Hobelei werden ab 28. Oktober in der Melle angenommen.

Aschersleben/MZ - Der Termin für die diesjährige Weihnachtsbörse für bedürftige Familien, die vom Frauenzentrum und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Aschersleben organisiert wird, steht fest: Die jährliche Traditionsveranstaltung findet am Mittwoch, 20. November, von 9 bis 16 Uhr in der Alten Hobelei statt.

Wer die Börse mit seinen Spenden unterstützen möchte, hat ab kommenden Montag, 28. Oktober, die Möglichkeit dazu.

Spenden im guten Zustand erwünscht

Folgende Spenden sind dabei erwünscht: Kleidung für Kinder, Frauen und Männer, Bettwäsche sowie Handtücher. Die gespendeten Textilien müssen gewaschen und ohne Beschädigungen sein. Zudem werden Haushaltsgegenstände benötigt, zum Beispiel Töpfe, Pfannen und Geschirr. Auch Spielzeug wird gern genommen – ebenfalls im sauberen, gepflegten und unbeschädigten Zustand.

Der Zutritt zur Weihnachtsbörse ist nur für Inhaber eines Sozial- und Familienpasses möglich. Dieser kann bei der Stadt Aschersleben beantragt werden. Aber auch bedürftige Rentnerinnen und Rentner erhalten Zutritt.

Die Annahme der Spenden erfolgt im Frauenzentrum in der Ascherslebener Melle, Staßfurter Höhe 40-42, zu folgenden Zeiten: 28. bis 30. Oktober von 9.30 bis 15 Uhr, 4. bis 7. November von 9.30 bis 15 Uhr. Am 5. November ist die Abgabe bis 18 Uhr möglich sowie am 8. November von 9.30 bis 12 Uhr.