Am Sonnabend gibt es Yoga und einen Brunch

„Wir nutzen hier die Prinzipien des Ayurveda“, kündigt Josephine Rausch an. Was es damit auf sich hat.

Aschersleben - Erst Yoga, dann veganer Brunch. Yogatrainerin Josephine Rausch plant am Sonnabend ein ganz besonderes Event im Ascherslebener Stadtpark. Die Staßfurterin, die ein Yogastudio in der Wilhelmstraße in Aschersleben betreibt, möchte ihre Teilnehmer in Sachen Achtsamkeit schulen.

Was das genau bedeutet, erklärt sie: „Im Yoga heißt es, dass unsere Ernährung einen maßgeblichen Einfluss auf unseren Körper, den Geist und unsere Emotionen hat. Wir nutzen hier also die Prinzipien des Ayurveda, in denen man meist frische, unverarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt und sich nach Konstitutionstyp oder Stoffwechseltyp ernährt.“

Und so soll der sportlich-kulinarische Sonnabend genau aussehen: „Wir praktizieren zuerst 90 Minuten Yoga im Stadtpark und gehen dann zum Brunch ins Studio in der Wilhelmstraße“, sagt Josephine Rausch. Los geht es 10 Uhr. Gemeinsam gebruncht wird dann bis circa 12.30 Uhr.

„Morgens Yoga zu praktizieren ist immer von Vorteil, weil wir so geerdet und entspannt in den Tag starten und unseren Geist für das ebnen, was uns im Verlauf des Tages erwartet“, zählt sie die Vorteile der frühen Yogastunde auf. Übrigens: Wer daran teilnehmen möchte, muss keine Erfahrungen in Sachen Yoga mitbringen.

„Yoga und vegane Ernährung gehen oft miteinander her, wobei zu diesem Event keinerlei vegane Beweggründe oder die Verminderung von Tierleid im Vordergrund stehen“, ordnet sie noch weiter ein. „Wir wollen bewusst essen und uns Zeit nehmen. Und uns natürlich austauschen. Für mich ist es auch wichtig, so langsam die Community aufzubauen“, schließt die Staßfurterin an.

In Zukunft soll die Veranstaltung regelmäßig stattfinden, „einmal in Aschersleben und dann im Lutherhof in Drohndorf - immer im Wechsel.“ Das Ticket für die Yogastunde und den Brunch kostet 24 Euro. Wer nur den Yogakurs besuchen möchte, zahlt 18 Euro.

Wer an dem Event teilnehmen möchte, sollte sich bis zum Donnerstag oder gleich Freitagfrüh bei Josephine Rausch melden. Sie ist erreichbar unter der Nummer 0151/52431635 oder per E-Mail unter yogarausch@josephine-yoga-rausch.de.