Fast auf den Tag genau vor einem Jahr eröffnete An der Zolltafel 10 in der Lutherstadt Eisleben ein neues Autohaus, das mit seinem doch eher ungewöhnlichen Namen zunächst für großes Rätselraten bei den potenziellen Kunden sorgte. Doch das „große Geheimnis“ hinter dem Namen ist gar keins, wie der Inhaber des Autohauses Carsten Wolf schmunzelnd aufklärt: „CaJu steht für Carsten und Julia und ist somit nichts anderes als die Kombination der Anfangssilben meines Vornamens und von dem meiner Frau.“

Die Idee dahinter ist so einfach wie romantisch, denn mit den beiden Silben wollte das Ehepaar für alle sichtbar zum Ausdruck bringen, dass sie jetzt auch beruflich ein unzertrennliches Paar sind. Und das sind sie wirklich, denn die Beiden managen ihre erste eigene Firma lediglich zu zweit. Carsten Wolf leitet das Autohaus und kümmert sich um den Verkauf der bei CaJu angebotenen EU-Neu- und Gebrauchtwagen - Julia Wolf hält ihrem Mann derweil im Büro den Rücken frei.

Foto: C. Wagner

Dieses Teamwork funktioniert nun schon seit einem Jahr bestens und hat in diesen zwölf Monaten schon gemeinsam so manche Höhen und Tiefen gemeistert. Das muss auch so sein, denn zur Familie gehört noch die sechsjährige Tochter der Wolfs, die auf keinen Fall zu kurz kommen darf, das hat sich das Unternehmerehepaar versprochen.

„Bei allem Spaß an der Arbeit und bei aller Kundenfreundlichkeit, bin ich immer noch auch Ehemann und Vater“, sagt Carsten Wolf, der jedoch zugeben muss, dass das nicht immer so einfach unter einen Hut zu bringen ist. „Natürlich rufen mich Kunden auch mal zu ungewöhnlichen Zeiten an - aber das gehört für mich einfach dazu.“

Am 1. Juni jährt sich nun der Tag, an dem die Wolfs ihr Autohaus – das früher unter dem Namen „Auto-Treu“ bekannt war und das sie von Carsten Wolfs ehemaligem Chef übernehmen konnten – voller Zuversicht eröffneten. Ein guter Zeitpunkt, finden Carsten und Julia Wolf, allen Kunden für ihr Vertrauen und ihre Treue zu danken, ohne die diese Erfolgsgeschichte nicht hätte möglich werden können. Die Wolfs sind stolz auf das bisher Erreichte und freuen sich gemeinsam mit ihren Kunden auf viele weitere Jahre im CaJu-Autohaus in Eisleben.



Kontakt:

CaJu Autohaus

An der Zolltafel 10

06295 Eisleben

Tel. 03475/6125501

www.caju-autohaus.de