Hertha BSC ist Gewinner des Pape-Cup 2026 in Magdeburg. Zwei Tage lang sahen die Zuschauer in der Getec-Arena Nachwuchsfußball der Spitzeklasse. Beide Turniertage und alle Spiele gib's hier im Livestream und Re-Live.

Zwei Tage Top-Nachwuchsfußball beim Pape-Cup im Livestream - Hertha BSC feiert

Am 10. und 11. Januar wird in Magdeburg der Pape-Cup ausgetragen. Wir zeigen das komplette Hallen-Fußballturnier der Talente im Livestream.

Magdeburg/DUR - Hertha BSC ist Gewinner des Pape-Cup 2026. Im Finale der 23. Auflage setzten sich die Hauptstädter in einem turbulenten Finale gegen die PSV Eindhoven aus den Niederlanden durch. Die Volksstimme hat dabei alle Spiele live gezeigt und hält auch 'Aufzeichnungen beider Turniertage bereit.

Bevor die Zuschauer in der Getec-Arena einmal mehr Nachwuchsfußball der Spitzenklasse erleben konnten, hatten die Orgaisatoren des Turniers alle Hände voll zu tun. Denn der Wintersturm "Elli" wirbelte auch die Anreise der Teams durcheinander.

Wintersturm wirbelt Teilnehmerfeld beim Pape-Cup durcheinander

Einige Clubs mussten letztlich sogar absagen. Doch die Organisatoren konnten hochkarätigen Ersatz besorgen. Am Ende lagen sogar so viele Nachmeldungen vor, dass das Los entscheiden musste, wer nachrücken durfte.

Neben lokalen und regionalen Teams wie Lok Stendal, Fortuna Magdeburg oder dem FCM als Gastgeber zog das Turnier einmal mehr Top-Vereine aus Deutschland und Europa an, darunter Bayer 04 Leverkusen, 1. FC Union Berlin, Leeds United, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven sowie FC Liverpool als Vorjahressieger.

Der FCM scheiterte dabei knapp im Viertelfinale. Nach 9-Meter-Schießen hieß es 1:2 gegen Bayer Leverkusen. Im Finale standen sich schließlich die Berliner Hertha und die PSV Eindhoven gegenüber. Trotz frühem Rückstand gewannen die Berliner mit 3:2. Überschattet wurde das Finale allerdings von einer Tätlichkeit eines PSV-Spielers samt Rudelbildung und zwei roten Karten kurz vor Schluss.

Alle Ergebnisse und Tabellen zum Pape-Cup 2026 gibt es bei FuPa Sachsen-Anhalt!

Der Pape-Cup am 11. Januar im Re-Live

Hinweis: Sollten Sie das Video nicht sehen, aktualisieren Sie bitte den Artikel.

Der Pape-Cup am 10. Januar im Re-Live

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberligaspielen, Landespokal-Duellen und Frauen-Fußball. Auch Handball des SC Magdeburg und Basketball des SYNTAINICS MBC gehören zum Angebot.