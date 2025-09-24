In der NOFV-Oberliga kommt es am 22. November zum Topspiel: Spitzenreiter SC Freital empfängt Verfolger Germania Halberstadt. Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen live.

Halberstadt/DUR – Der SC Freital ist in der NOFV-Oberliga Süd das Maß aller Dinge und steuert dem Regionalliga-Aufstieg entgegen. Verfolger Germania Halberstadt hat vor dem direkten Duell am Samstag aber noch nicht aufgegeben – hier gibt es den Livestream zur Partie.