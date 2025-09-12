NOFV-Oberliga Sachsen-Anhalt-Duell der Gegensätze: Lok Stendal gegen den VfL Halle am Sonntag im Livestream
Am Sonntag kommt es in der NOFV-Oberliga Nordost-Süd zum Duell der Gegensätze zwischen Aufsteiger Lok Stendal und dem VfL Halle. Das noch sieglose Schlusslicht empfängt den Tabellenführer. Sehen Sie hier das Spiel im Livestream.
12.09.2025, 12:34
Stendal/Halle/DUR. – Sachsen-Anhalt-Duell der Gegensätze: Am Sonntag trifft Lok Stendal in der Oberliga auf den VfL Halle. Die noch sieglosen Gastgeber empfangen den Tabellenführer. Das ungefährlichste Team der Liga trifft auf den besten Angriff. Und wir übertragen die Partie live.