Für die Basketballer des SYNTAINICS MBC steht am Mittwoch wieder ein Spiel der European North Basketball League (ENBL) an. Am 5. November kommt Valmiera Glass aus Lettland in die Stadthalle nach Weißenfels.

Der SYNTAINICS MBC ist zurück auf der europäischen Basketball-Bühne. Das Spiel SYNTAINICS MBC gegen Valmiera Glass wird am 5.11. hier live übertragen.

Weißenfels/DUR – Die Saison läuft bislang rund für den SYNTAINICS MBC, auch im Europapokal. Nach zwei Siegen zum Start in die European North Basketball League (ENBL) kommt am 5. November Valmiera Glass Via in die Stadthalle nach Weißenfels.

Die Gäste aus Lettland sind ebenso wie der MBC mit zwei Siegen in die ENBL gestartet, es wird also ein Spitzenspiel für die "Wölfe" in eigener Halle. Gute Nachricht für alle Fans: Wir zeigen das Spiel exklusiv und kostenlos an dieser Stelle im Livestream. Anwurf ist am Mittwoch, 5.11. um 19.30 Uhr.

Livestream: Basketball, ENBL: Syntainics MBC - Valmiera Glass (05.11., 19.30 Uhr) (Livestream: MGM Digital) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Für den SYNTAINICS MBC stehen in der ENBL zunächst acht Partien in der Hauptrunde an, die besten 16 Teams der 26 Teilnehmer qualifizieren sich für die Playoffs. Gegen Alexela Tallinn (84:57) sowie bei den Fyllingen Lions (107:64) hatte Weißenfels jeweils klar gewonnen. Nächster Gegner im Wettbewerb nach Valmiera ist am 19. November (20 Uhr) Bristol Flyers, die Partie findet auswärts statt.

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Sport-Veranstaltungen. Neben dem SYNTAINICS MBC auch Handball-Partien des SC Magdeburg sowie spannende Fußballspiele live. Von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberligapartie, Landespokal-Duellen und Frauen-Fußball ist alles dabei.