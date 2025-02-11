NOFV-Oberliga am 19. Oktober 1. FC Lok Stendal gewinnt 5:4 gegen FC Grimma - hier gibts die Highlights der Partie!
Der 1. FC Lok Stendal kämpft in der NOFV-Oberliga Süd um den Klassenerhalt. Im Heimspiel gegen den FC Grimma haben die Stendaler jetzt überraschend mit 5:4 gewonnen. Hier gibts die Highlights der spannenden Partie.
Aktualisiert: 20.10.2025, 19:56
Halberstadt. – Der 1. FC Lok Stendal kämpft in der NOFV-Oberliga Süd als Aufsteiger um den Klassenerhalt. Im Kellerduell gegen den FC Grimma gab es nun drei ganz wichtige Punkte. Wir haben die Highlights der Partie.