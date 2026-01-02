Im zweiten Trainingslager-Testspiel in der Türkei spielt der 1. FC Magdeburg gegen den SSV Ulm 1846. Wir zeigen die Partie am 9. Januar im Livestream.

1. FC Magdeburg und SSV Ulm kennen sich noch aus Duellen in der 2. Bundesliga. Das Testspiel der beiden Clubs in Side zeigen wir im Livestream.

Magdeburg/DUR - Im türkischen Side bereitet sich der 1. FC Magdeburg ab dem 3. Januar auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vor. Während des Trainingslagers sind auch zwei Testspiele geplant.

Das zweite findet am 9. Januar gegen den Drittligisten SV Ulm 1846 statt. Anstoßzeit und genauer Spielort stehen noch nicht fest. Klar ist aber bereits: Wir zeigen die Partie an dieser Stelle exklusiv im Livestream. Kommentator ist Robert Rist.

Der SSV Ulm war erst im Sommer aus der 2. Bundesliga abgestiegen und belegt aktuell auch in Liga drei einen Abstiegsrang. Seit Mitte November wird der SSV von Pavel Dotchev als Trainer betreut, bester Torschütze ist Elias Löder (sechs Tore).

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberligaspielen, Landespokal-Duellen und Frauen-Fußball. Auch Handball des SC Magdeburg und Basketball des SYNTAINICS MBC gehören zum Angebot.