Für den 1. FC Magdeburg steht am 6. Januar das Testspiel gegen den FC Winterthur an. Hier gibt es den Livestream zur Partie in der Türkei.

Der 1. FC Magdeburg testet im Trainingslager gegen den FC Winterthur. Wir zeigen die Partie im Livestream.

Magdeburg/DUR - Im türkischen Side bereitet sich der 1. FC Magdeburg ab dem 3. Januar auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vor. Während des Trainingslagers sind auch zwei Testspiele geplant.

Das erste findet am 6. Januar gegen den FC Winterthur statt, die Anstoßzeit und genauer Spielort sind noch offen. Klar ist aber bereits: Wir zeigen die Partie an dieser Stelle exklusiv im Livestream. Kommentator ist Robert Rist.

Gegner Winterthur ist aktuell Tabellenletzter der Schweizer Liga und holte aus 18 Partien nur zehn Punkte. Bekannteste Spieler im Kader von Coach Patrick Rahmen sind Ex-Bundesliga-Keeper Stefanos Kapino, Top-Stürmer Andrin Hunziker (Ex-KSC) und der ehemalige Schweizer Nationalspieler Pajtim Kasimi.

