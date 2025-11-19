Weihnachtssingen kehrt zurück Lichter, Lieder, Liebe: Das Weihnachtssingen ist zurück - Livestream erstmals auf volksstimme.de
Magdeburg. – Nach der Absage im vergangenen Jahr kehrt das traditionelle Magdeburger Weihnachtssingen am 23. Dezember 2025 in die Avnet-Arena zurück. Erstmals wird die Veranstaltung auch live auf volksstimme.de übertragen, sodass Zuschauerinnen und Zuschauer von überall teilnehmen können.
Livestream ab 18 Uhr zum Magdeburger Weihnachtssingen
Das Magdeburger Weihnachtssingen wird am 23. Dezember 2025 ab 18 Uhr hier an dieser Stelle live auf volksstimme.de übertragen.
Veranstaltungsdaten auf einen Blick
- Datum: Dienstag, 23. Dezember 2025
- Ort: Avnet-Arena, Magdeburg
- Beginn: ab 18 Uhr (Einlass ab 16 Uhr)
- Programmende: ca. 19:30 Uhr
- Livestream: live auf volksstimme.de verfügbar
- Tickets: erhältlich über Biberticket-Vorverkauf und online
Sitzplätze: 10,50 €
Stehplätze: 7,50 €
Programmablauf und Besonderheiten 2025
Das Weihnachtssingen beginnt traditionell mit einem ruhigen Moment, gefolgt von bekannten Weihnachtsliedern, die gemeinsam gesungen werden. Das Programm wurde bereits im September vorgestellt, und Tickets sind inzwischen erhältlich.
In diesem Jahr gibt es einen besonderen Einstieg: Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Vorjahr beginnt die Veranstaltung mit einer Schweigeminute. Die bekannten Kerzen spielen dabei eine wichtige Rolle, um an die Ereignisse zu erinnern.
Weihnachtssingen: Musik und Mitwirkung
Auch 2025 begleiten Musiker des Magdeburger Konservatoriums und ein Chor der Musikschule das Weihnachtssingen.
Der Fokus bleibt auf dem gemeinsamen Mitsingen – sowohl vor Ort in der Arena als auch für diejenigen, die über den Livestream dabei sind. Ein gedrucktes Liederheft unterstützt die Teilnahme.
Livestream-Premiere auf volksstimme.de
Erstmals wird das Weihnachtssingen live auf volksstimme.de übertragen. Damit können auch Menschen teilnehmen, die keine Tickets bekommen haben oder aus anderen Gründen nicht in der Arena sein können.