Wenn festlich geschmückte Traktoren durch Magdeburg rollen, geht es um mehr als beeindruckende Bilder. Die Lichterfahrt verbindet Menschen, macht soziales Engagement sichtbar und sammelt Spenden für einen guten Zweck. „LIVEZEIT mit Chris“ ist am Neujahrstag ab 16.30 Uhr mitten im Geschehen dabei.

Magdeburg. Am Neujahrstag verwandelt sich Magdeburg in ein leuchtendes Panorama: Dutzende Traktoren, aufwendig dekoriert mit Lichtern, ziehen durch die Stadt und sorgen für einen außergewöhnlichen Jahresauftakt. Entlang der Strecke versammeln sich zahlreiche Zuschauer, um die rollenden Lichtkunstwerke zu sehen und den Beteiligten zuzujubeln. Die Lichterfahrt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Termin im Veranstaltungskalender entwickelt.

Livestream ab 16.30 Uhr von Lichterfahrt in Magdeburg mit Reporter Chris

Reporter Chris Luzio Schönburg begleitet das Ereignis am Donnerstag, 1. Januar 2026, live vor Ort. Ab 16.30 Uhr zeigt „LIVEZEIT mit Chris“ die Stimmung beim Aufstellen der Traktoren, entlang der Strecke durch die Stadt und in Gesprächen mit Organisatoren sowie Teilnehmenden und Unterstützern und zeigt, wie viel Herzblut hinter der Aktion steckt.

Magdeburg: Spendenaktion für Baby-Notarztwagen

Hinter der bunten Parade steht ein klares Ziel: soziales Engagement sichtbar zu machen und konkrete Hilfe zu leisten. In diesem Jahr werden im Rahmen der Lichterfahrt Spenden für einen Baby-Notarztwagen gesammelt, der künftig die medizinische Versorgung von Früh- und Neugeborenen in der Region verbessern soll. Die Aktion wird von vielen Ehrenamtlichen, landwirtschaftlichen Betrieben und Unterstützern getragen.

Bereits seit April wurden dafür in ganz Sachsen-Anhalt umfangreiche Altpapiersammelaktionendurchgeführt. Bürger, landwirtschaftliche Betriebe sowie Unternehmen haben große Mengen Papier gespendet. Der Erlös aus der Aktion fließt – in Zusammenarbeit mit der Fegert Recycling GmbH – vollständig in das Spendenprojekt und bildet einen wichtigen Teil der Gesamtsumme.