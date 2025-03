Regionalliga Nordost Heute: Heimspiel des Halleschen FC gegen Viktoria Berlin hier im Livestream

Der Hallesche FC kämpft auch nach der Niederlage gegen Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost weiter um die Rückkehr in die 3. Liga. Am 1. März 2025 geht es Zuhause gegen Viktoria Berlin. Ein Heimsieg ist Pflicht.