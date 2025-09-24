Verbandsliga Sachsen-Anhalt Fortuna Magdeburg beim SSC Weißenfels: Das Spitzenspiel im Livestream
Es könnte eine Vorentscheidung im Kampf um den Oberliga-Aufstieg werden: Am Samstag (7. März) ist Fortuna Magdeburg bei Spitzenreiter SSC Weißenfels zu Gast. Wir übertragen die Partie exklusiv live.
Magdeburg/DUR – In der Verbandsliga Sachsen-Anhalt steht das Spitzenspiel an: Tabellenführer SSC Weißenfels empfängt am Samstag (7. März) Verfolger SV Fortuna Magdeburg im Kampf um den Oberliga-Aufstieg. Wir zeigen das Spiel exklusiv im Livestream.